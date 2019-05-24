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Новый арт-объект в виде железного дерева установят в парке в Тюмени

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В Тюмени планируют установить новый арт-объект в виде железного дерева в Гилевской роще. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно задумке, крова дерева будет разбита на несколько частей, каждая из которых будет представлять возможные функциональные зоны, обустроенные в лесопарке. С помощью такой кроны горожане смогут проголосовать за дальнейшее развитие парка. Для этого необходимо бросить шишку в соответствующий «отсек» железного дерева, пишет портал «Наш город».

Арт-объект предполагают установить возле мангальной зоны рядом с пешеходным мостом. Его окрашиванием займется сообщество «Люди Y», а также тюменцы, которые пожелают присоединиться к проекту.

Ранее в Тюмени прошла дизайн-сессия, посвященная реконструкции Гилевской рощи. Ее участники выдвинули различные идеи обновления, среди которых были создание дендропарка, зоны тихого отдыха и детской железной дороги.

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