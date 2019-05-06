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Новую велодорожку построят в Тюмени за 100 млн рублей

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В Тюмени в 2019 году планируют построить новую велосипедную дорожку за 100 млн рублей. Она пройдет по маршруту набережная реки Тура – парк «Гилевская роща». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации. Максимальная стоимость контракта составит 100 млн рублей, пишет портал «Наш город».

Велодорожка пройдет от улицы Республики по Профсоюзной, затем свернет на улицу 50 лет Октября и по ней протянется до улицы Республики.

В рамках контракта подрядчик должен будет обустроить дорожку, а также провести озеленительные работы вдоль нее. Срок выполнения — до 15 октября 2019 года.

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