Новую велодорожку построят в Тюмени за 100 млн рублей

В Тюмени в 2019 году планируют построить новую велосипедную дорожку за 100 млн рублей. Она пройдет по маршруту набережная реки Тура – парк «Гилевская роща». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта городской администрации. Максимальная стоимость контракта составит 100 млн рублей, пишет портал «Наш город».

Велодорожка пройдет от улицы Республики по Профсоюзной, затем свернет на улицу 50 лет Октября и по ней протянется до улицы Республики.

В рамках контракта подрядчик должен будет обустроить дорожку, а также провести озеленительные работы вдоль нее. Срок выполнения — до 15 октября 2019 года.