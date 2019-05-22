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Тюменский Троицкий монастырь отреставрируют за 200 млн рублей

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На реставрацию Троицкого монастыря в Тюмени выделено 200,1 млн рублей из областной казны. Подрядчик, которого еще предстоит определить, должен в течение 15 месяцев провести работы на центральном алтаре, подготовить поверхность для росписи, а также убрать плесень с живописного слоя и воссоздать живопись.

Свято-Троицкий монастырь на улице Коммунистической является памятником архитектуры. Он был основан в 1616 году, его работа возобновлена в 1995 году. Об этом информирует портал «Наш город».

Ранее часть территорий монастыря занимал «Тюмень Водоканал». Полное разрушение святыни были предотвращено благодаря постановлению Совета министров РСФСР № 389 «Об охране памятников архитектуры» в 1947 году.

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