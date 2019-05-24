Около 800 бегунов примут участие в первом полумарафоне в Магадане

Первый полумарафон пройдет в Магадане 29 июня. Его посвятят 90-летию со дня основания города и 80-летию с момента присвоения статуса города.

Для участников предусмотрено три дистанции: 21,1 км, 10 км и 5 км. В гонке, как ожидается, примут участие около 800 спортсменов. Им необходимо иметь медицинский допуск, сообщает ИА MagadanMedia.

Организаторы марафона будут использовать электронную систему фиксации результата: каждому бегуну выдадут номер с персональным чипом, а по дистанции расставят электронные ворота. Индивидуальный результат будет фиксироваться при пробеге через них. Финиш также будет зафиксирован, а результаты опубликуют на официальном сайте события.

Ранее сообщалось, что полумарафон прошел в Москве, и в ближайшее время подобные события состоятся в различных российских городах. По итогам всероссийской акции определят беговую столицу России.