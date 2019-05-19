В Москве прошел полумарафон

В Москве состоялся ежегодный полумарафон. На старт забега вышли 20 тыс. человек.

Участники преодолели дистанцию в 21 км. По желанию можно было пробежать также 10 и 5 км. Маршрут проходил у стен Кремля по набережным столицы.

Первыми финишировали Степан Киселев с результатом 1 час 3 минуты 59 секунд и Татьяна Архипова с результатом 1 час 12 минут 25 секунд.

Полумарафоны стартовали также по всей стране. По итогам всероссийской акции выберут беговую столицу России.