Бегун умер во время полумарафона в Москве

Участник полумарафона в Москве умер после финиша 10-километровой дистанции. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как рассказали агентству в пресс-службе мероприятия, мужчина почувствовал себя плохо вскоре после того, как получил памятную медаль и покинул «Лужники». Медики своевременно прибыли на помощь, но спасти спортсмена не смогли. В пресс-службе отметили, что во время забега мужчина ни на что не жаловался и за медпомощью не обращался.

Московский полумарафон является самым массовым стартом в России. В этом году в нем участвуют бегуны из 48 стран. Маршрут проходит мимо стен Кремля и по набережным в центре столицы.

Ранее 7 мая сообщалось, что участник марафона в городе Белфаст (Северная Ирландия) умер от изнуряющей жары.