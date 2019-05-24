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Рекордный контракт на $247 млн могут заключить с игроком в НБА

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Фото: Global Look Press/Lefteris Partsalis
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Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо следующим летом может подписать крупнейший контракт в истории НБА.

Как сообщает ESPN, 24-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения сможет заработать $247,3 млн за пять лет.

В нынешнем сезоне Адетокунбо в среднем набирал 27,7 очка за игру, делал 12,5 подбора и отдавал 5,9 результативных передач, передает «Газета.ру».

12 марта игрок клуба НБА «Даллас Мэверикс» Кристапс Порзингис стал участником драки в латвийском городе Лиепая.

Инцидент произошел около ночного клуба. Отмечалось, что 23-летний спортсмен вступил в конфликт с группой россиян.

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