Прямой эфир

Волкер проинформировал Белый дом о деталях поездки на инаугурацию Зеленского

0
Фото: Global Look Press/Aleksandr Gusev
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что вместе со своими коллегами изложил администрации президента США детали визита на Украину в связи с инаугурацией Владимира Зеленского. Об этом он написал в Twitter в четверг, 23 мая.

Политик уточнил, что в Белом доме вместе с ним присутствовали министр энергетики США Рик Перри и сенатор-республиканец Рон Джонсон, которые также ездили на Украину.

«Есть окно возможностей для продвижения совместных интересов США и Украины», — отметил Волкер.

Владимир Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. В тот же день он принял представителей американской администрации и конгресса, которые прибыли в Киев на церемонию инаугурации. Глава государства призвал Белый дом к ужесточению антироссийских санкций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сериал «Слуга народа» с Зеленским в роли президента недоступен на YouTube
Эксперты оценили уровень бедности на Украине

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017