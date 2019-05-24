Волкер проинформировал Белый дом о деталях поездки на инаугурацию Зеленского

Специальный представитель американского Госдепартамента по Украине Курт Волкер заявил, что вместе со своими коллегами изложил администрации президента США детали визита на Украину в связи с инаугурацией Владимира Зеленского. Об этом он написал в Twitter в четверг, 23 мая.

Политик уточнил, что в Белом доме вместе с ним присутствовали министр энергетики США Рик Перри и сенатор-республиканец Рон Джонсон, которые также ездили на Украину.

«Есть окно возможностей для продвижения совместных интересов США и Украины», — отметил Волкер.

Владимир Зеленский вступил в должность украинского президента 20 мая. В тот же день он принял представителей американской администрации и конгресса, которые прибыли в Киев на церемонию инаугурации. Глава государства призвал Белый дом к ужесточению антироссийских санкций.