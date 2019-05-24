Трамп подписал указ о рассекречивании любой информации о выборах в 2016 году

Президент США Дональд Трамп разрешил минюсту США рассекречивать любую информацию, которая касается изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

По ее словам, Трамп поручил разведывательному сообществу сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барром, которому были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к расследованию, пишет ТАСС.

Также Сандерс отметила, что решение президента связано с желанием восстановить доверие к государственным институтам, а также способствует тому, чтобы все американские граждане узнали правду о произошедших событиях.

Ранее Вашингтон выступал с заявлениями о неких российских хакерах, которые вмешались в выборы президента США в 2016 году. После победы на этих выборах Трампа в Соединенных Штатах началось расследование так называемого российского дела. В итоге занимавшийся им спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил «никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой».

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их надуманными и беспочвенными.