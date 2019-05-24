Прямой эфир

Трамп подписал указ о рассекречивании любой информации о выборах в 2016 году

0
Фото: REUTERS/Carlos Barria
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент США Дональд Трамп разрешил минюсту США рассекречивать любую информацию, которая касается изучения обстоятельств начала расследования спецпрокурора Роберта Мюллера. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Мюллерский сговор: у отношений России и США появился шанс
После публикации доклада Роберта Мюллера нормализация диалога двух стран зависит от политической мудрости в Вашингтоне

По ее словам, Трамп поручил разведывательному сообществу сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барром, которому были переданы все полномочия по рассекречиванию информации, которая относится к расследованию, пишет ТАСС.

Также Сандерс отметила, что решение президента связано с желанием восстановить доверие к государственным институтам, а также способствует тому, чтобы все американские граждане узнали правду о произошедших событиях.

Ранее Вашингтон выступал с заявлениями о неких российских хакерах, которые вмешались в выборы президента США в 2016 году. После победы на этих выборах Трампа в Соединенных Штатах началось расследование так называемого российского дела. В итоге занимавшийся им спецпрокурор Роберт Мюллер не обнаружил «никаких связей между кампанией Трампа и российской хакерской атакой».

Москва неоднократно отвергала подобные обвинения, называя их надуманными и беспочвенными.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал доклад Мюллера по «российскому делу» объективным
Минюст США опубликовал новую версию доклада о «российском вмешательстве»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017