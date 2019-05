Минюст США опубликовал новую версию доклада о «российском вмешательстве»

Министерство юстиции США опубликовало новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в выборы 2016 года и избирательной кампании президента Дональда Трампа. Дополнения объясняют, почему в первой редакции было много сокращений.

Изначально доклад объемом в 448 страниц был существенно отредактирован, а наиболее его «опасные» разделы замазаны черным, уточняет телеканал «360».

NEW from @a_cormier_ and me: The Justice Department just released a new version of the Mueller report in response to a #FOIA lawsuit by me/@BuzzFeedNews and @EPICprivacy. This version was processed in accordance with #FOIAhttps://t.co/oMaB2MgTBA pic.twitter.com/yzm4ZUszIn