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Минюст США опубликовал новую версию доклада о «российском вмешательстве»

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Фото: Global Look Press/Michael Weber
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Министерство юстиции США опубликовало новую версию доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о «вмешательстве России» в выборы 2016 года и избирательной кампании президента Дональда Трампа. Дополнения объясняют, почему в первой редакции было много сокращений.

Изначально доклад объемом в 448 страниц был существенно отредактирован, а наиболее его «опасные» разделы замазаны черным, уточняет телеканал «360».

Новую версию Минюст обнародовал после того, как ведомство получило запросы от журналистов. Так, ссылаясь на Закон о свободе информации, редакция Buzzfeed потребовала полный текст доклада.

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», из первой версии документа были убраны многие сведения, которые Минюст признал секретными и потенциально опасными для дальнейшего расследования.

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Автор доклада Мюллер намерен выступить перед членами конгресса с показаниями о расследовании российского вмешательства в выборы президента США и возможных попытках Трампа препятствовать расследованию. Предполагается, что встреча спецпрокурора с конгрессменами пройдет в мае, но пока точная дата не определена.

В Белом доме заявили по этому поводу, что не возражают против дачи показаний Мюллером, если спецпрокурор сам хочет это сделать.

5 мая американский сенатор Эми Клобучар, которая намерена баллотироваться на пост президента США в 2020 году, раскритиковала Трампа за чрезмерную мягкость по отношению к России. Она также выразила сожаление, что конгресс не смог допросить спецпрокурора Роберта Мюллера по поводу его расследования.

10 апреля президент России Владимир Путин заявил, что для Российской Федерации было заранее понятно, чем завершится «пресловутая комиссия» спецпрокурора Мюллера.

Глава государства подчеркнул, что никакого сговора между президентом США Дональдом Трампом и Россией не было. Однако, несмотря на результаты расследования, внутриполитическая ситуация в США не стала легче, считает глава РФ.

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