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ФСБ и Минобороны одобрили использование российского софта

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Фото: Global Look Press/Ralf Hirschberger
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Впервые отечественная операционная система получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Релиз о соответствия также выдали ФСБ и Минобороны.

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Подтверждающий возможность обработки сведений высшего уровня секретности документ получила система Astra Linux, которая была создана 10 лет назад группой компаний с одноименным названием.

Как отметил директор Института системного программирования РАН Арутюн Аветисян, успех объясняется тем, что разработчик занялся проблемой задолго до нормативного закрепления требований Минобороны и ФСБ.

Теперь компьютеры, оснащенные российским софтом, можно будет применять в информационных системах органов госвласти и военного управления для обработки любой информации ограниченного доступа.

В начале 2018 года отечественную ОС начали внедрять в Минобороны. Ранее Astra Linux уже использовалась в различных ведомствах, организациях и предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Директор по продукту компании Роман Мылицын подчеркнул, что история с блокированием для Huawei возможности использования Android и Windows показывает значимость развития операционных систем в России.

Подробнее — в материале «Известий»:

Родина в кибербезопасности: российской ОС откроют все секреты

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