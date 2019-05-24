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Ритейлеры предупредили о росте цен из-за ставок на эквайринг

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Ритейлеры предупредили банки и платежные системы, что если ставки по эквайрингу не упадут, то цены в магазинах будут расти быстрее, системы скидок ухудшатся, а распространение безналичных платежей существенно замедлится.

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Об этом говорится в письме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) в адрес Ассоциации банков России (АБР) (есть у «Известий»). Обращение направили к очередному заседанию рабочей группы по регулированию тарифов за оплату картой.

Как следует из письма, ставки эквайринга негативно отразились на прибыли ритейлеров — они недополучили 7,4% прибыли в 2018 году, а в 2019 году могут лишиться уже 10%.

Высокий уровень комиссий не позволит удерживать цены от роста, а также ухудшит системы скидок. Оплата банковскими картами обходится организациям торговли в четыре раза дороже, чем прием наличных, аргументируют ритейлеры.

Как сказал «Известиям» вице-президент АБР Алексей Войлуков, чтобы заместить потерю доходов от безналичных платежей, финансовые организации будут вынуждены ухудшать условия по кредиткам и программам лояльности.

Эксперты полагают, что для потребителей выгоднее, чтобы в споре победил ритейл, поскольку в торговле выше конкуренция и больший объем выигранных средств пойдет на благо покупателя.

Подробнее — в материале «Известий»:

Комиссионный спор: из-за ставок на эквайринг товары могут подорожать

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