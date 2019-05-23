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ЦБ заявил о недопустимости завышения банками комиссий за переводы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Председатель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала «Известиям» о запуске системы быстрых платежей (СБП).

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«Мы этот проект рассматриваем в некотором смысле как социальное благо, поскольку люди предъявляют требования к быстроте, удобству и стоимости платежей. По мнению ЦБ, комиссия за переводы должна быть низкая», — указала Набиуллина.

По ее словам, на сегодняшний день в среднем она составляет 1%. Однако расчеты регулятора показывают, что при тарифах, установленных в СБП для банков, экономически обоснованные комиссии для клиента могут быть на уровне 0,3–0,5%.

«Банковский бизнес — это бизнес, мы не требуем от банков «подключитесь к системе и терпите убытки», но мы не считаем нормальным, когда отдельные банки имеют возможность зарабатывать на завышенных комиссиях», — добавила Набиуллина.

Председатель Центробанка также прокомментировала дискуссию по комиссиям за эквайринг. Она подчеркнула, что регулятор старается не вмешиваться в чисто коммерческую деятельность банков.

«Но мы были модератором площадки, на которой активно обсуждались эти вопросы между банками и торговыми сетями, и пришли к ряду решений по поводу снижения эквайерами своих комиссий. Это должно делаться», — сказала Набиуллина.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

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