Российские пранкеры разыграли премьера Косово под видом Порошенко

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) трижды разыграли премьера самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная.

Они представились президентом Украины Петром Порошенко. Розыгрыш был записан в преддверии выборов — с января по апрель 2019 года.

В частности, пранкеры обещали признать Косово в обмен на поддержку. Харадинай обещал публиковать в своем Twitter записи в поддержку Порошенко.

«Это очень важно для государства, я буду молиться за вас на всех выборах», — приводит слова Харадиная «РИА Новости».

«Да, и я думаю, что после моей победы я признаю Косово независимым государством», — ответил пранкер.

29 марта Харадинай опубликовал пост в Twitter в поддержку «друга Порошенко», а 20 апреля написал, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.

«Я желаю украинскому народу свободных и демократических выборов. Моему другу Петру Порошенко и его будущему премьер-министру Вовану Лексусову желаю всего самого лучшего и победы для ведения Украины по пути евроатлантической интеграции», — написал политик в Twitter, добавив, что «Косово и Украина стоят вместе как народы свободы и процветания».

Ранее Кузнецов и Столяров поговорили с президентом Франции Эммануэлем Макроном от имени избранного президентом Украины Владимира Зеленского.

В беседе «Зеленский» отметил, что идет пить шампанское, и понадеялся, что «не будет таким пьяным, как мистер Порошенко обычно бывает». После этого Макрон рассмеялся и пожелал собеседнику удачи.

14 марта Вован и Лексус разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Они поговорили с ним от имени президента Швейцарии Ули Маурера и предложили заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке «Лексус Вованиаль».