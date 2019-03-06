Пранкеры Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. Об этом сообщил телеканал «Россия 24».

В разговоре с Абрамсом пранкеры рассказали ему о «венесуэльских счетах» в банке «Лимпопо» и расспросили чиновника о планах Вашингтона в отношении Каракаса.

В итоге Абрамс даже прислал им американский санкционный список, куда включены более 100 граждан Венесуэлы, в том числе члены правительства президента Николаса Мадуро.

Разговор состоялся 19 февраля. По словам пранкеров, они хотели не разыграть Абрамса, а провести расследование и выяснить планы США по свержению властей Венесуэлы, пишет Sputnik Mundo.

Под видом швейцарского президента Вован и Лексус сообщили Абрамсу, что не видят причин для блокировки частных счетов приближенных Мадуро и компаний Венесуэлы, в том числе крупнейшей нефтяной PVDSA.

В ответ спецпосланник США отметил, что Вашингтон настаивает на заморозке «незаконных» счетов, при этом не объяснив, в чем их незаконность.

Кроме того, по словам пранкеров, Абрамс пригрозил Швейцарии иском в случае, если после прихода к власти оппозиционера Хуана Гуайдо «деньги Мадуро уйдут из страны».

Псевдо-Маурер в итоге согласился на условия, но попросил прислать список лиц, чьи счета нужно заблокировать.

Кроме того, пранкеры попросили американского спецпредставителя устроить им разговор с Гуайдо, на что он дал согласие.

Вскоре с ними связался «посол нового правительства Венесуэлы» Карлос Веккьо. От имени Маурера Вован и Лексус направили ему и Абрамсу список венесуэльских чиновников, чьи счета якобы обнаружили в швейцарских банках, а также список иностранцев, которые «переводили» крупные суммы на эти счета.

«Так, в списке фигурируют Ксения Собчак, Дмитрий Быков (писатель. — Ред.), Марк Фейгин (бывший адвокат. — Ред.). Также мы указываем банк Lexus Vovanial Bank Ltd, где якобы тоже хранятся деньги Мадуро в Швейцарии», –– рассказали пранкеры.

По их словам, Абрамс оказался очень доволен списком и связался с минфином США, который начал работу с этим документом.

Веккьо в свою очередь поинтересовался, когда оппозиция сможет получить контроль над этими заблокированными счетами.

Кризис в Венесуэле обострился после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США. Мадуро обвинил Вашингтон в поддержке попытки госпереворота.