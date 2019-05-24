Названы города с самой высокой зарплатой кадровиков

Спрос на специалистов по управлению персоналом за год вырос в 11 из 23 крупнейших городов России. Самая высокая зарплата у сотрудников этой отрасли в Москве, Казани и Перми, свидетельствует исследование, проведенное специалистами сервиса «Avito Работа» ко Дню кадрового работника.

Средняя зарплата в HR-сфере — 37,1 тыс. рублей, на 4,5% больше, чем годом ранее, говорится в сообщении, поступившем в «Известия». Наибольший рост показала Казань — 44,42 тыс. рублей (на 44,3%).

Самая высокая зарплата у кадровиков в Москве — 56,85 тыс. рублей в месяц, на втором месте Казань, тройку лидеров замыкает Пермь (43,13 тыс. рублей).

Меньше всего специалистам по кадрам платят в Тольятти (26,1 тыс. рублей, на 34,3% ниже, чем годом ранее) и Тюмени (25,28 тыс. рублей, -18,3%).

В марте, ко Дню таксиста, сервис провел исследование и выяснил, что за год количество вакансий в этой сфере по России выросло на 39%. Больше всего рабочих мест появилось в Волгограде — там рост достиг 83%.