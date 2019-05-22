Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии этого месяца

Специалисты по подбору персонала назвали самые высокооплачиваемые вакансии этого месяца. Первую строчку рейтинга заняли управляющие домашним хозяйством (батлеры), которым обещают зарплату до 500 тыс. рублей.

Зарплаты управляющих начинаются от 200 тыс. рублей, им необходимо иметь опыт работы от трех лет в богатых семьях Европы или ОАЭ, водить машину не менее пяти лет, а также знать английский и русский языки.

На втором месте рейтинга водители с личным грузовиком грузоподъемностью от 10 до 20 т, которым предлагают от 200 до 360 тыс. рублей за перевозки по Москве и Московской области, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал Работа.ру.

До 300 тыс. рублей предлагают также няне-воспитательнице с педагогическим образованием в русскую семью в США. От 100 до 210 тыс. рублей может получать мастер по ремонту телевизоров. От 100 до 300 тыс. рублей работодатели предлагают менеджеру по открытию заведений в сегменте гостиничного хозяйства и общественного питания (HoReCa).

20 мая стало известно, что россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».