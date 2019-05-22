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Эксперты назвали самые высокооплачиваемые вакансии этого месяца

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Специалисты по подбору персонала назвали самые высокооплачиваемые вакансии этого месяца. Первую строчку рейтинга заняли управляющие домашним хозяйством (батлеры), которым обещают зарплату до 500 тыс. рублей.

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Зарплаты управляющих начинаются от 200 тыс. рублей, им необходимо иметь опыт работы от трех лет в богатых семьях Европы или ОАЭ, водить машину не менее пяти лет, а также знать английский и русский языки.

На втором месте рейтинга водители с личным грузовиком грузоподъемностью от 10 до 20 т, которым предлагают от 200 до 360 тыс. рублей за перевозки по Москве и Московской области, пишет «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на портал Работа.ру.

До 300 тыс. рублей предлагают также няне-воспитательнице с педагогическим образованием в русскую семью в США. От 100 до 210 тыс. рублей может получать мастер по ремонту телевизоров. От 100 до 300 тыс. рублей работодатели предлагают менеджеру по открытию заведений в сегменте гостиничного хозяйства и общественного питания (HoReCa).

20 мая стало известно, что россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды».

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