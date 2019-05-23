Прямой эфир

Полумарафон впервые проведут в Брянске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Брянске организуют первый полумарафон. Он состоится 6 июля. В забеге намерено принять участие около 1,5 тыс. человек.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городской молодежный центр, начало маршрута — на Кургане Бессмертия, окончание — на площади Партизан. Для участников предложат три дистанции: детский забег, 3 км, 10 км и 21,1 км.

В центральном парке имени 1000-летия Брянска разместится старто-финишный городок. Бегунов и тех, кто придет их поддержать, ждут концертная программа и розыгрыши призов. Волонтеры и музыканты будут работать на протяжении всего маршрута.

Ранее сообщалось, что полумарафон, прошедший в Москве, собрал 20 тыс. любителей бега. Подобные забеги проводятся по всей стране. По итогам всероссийской акции будет выбрана беговая столица России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бегун умер во время полумарафона в Москве
Архипова и Киселев выиграли Московский полумарафон

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017