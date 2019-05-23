Полумарафон впервые проведут в Брянске

В Брянске организуют первый полумарафон. Он состоится 6 июля. В забеге намерено принять участие около 1,5 тыс. человек.

Как уточняет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на городской молодежный центр, начало маршрута — на Кургане Бессмертия, окончание — на площади Партизан. Для участников предложат три дистанции: детский забег, 3 км, 10 км и 21,1 км.

В центральном парке имени 1000-летия Брянска разместится старто-финишный городок. Бегунов и тех, кто придет их поддержать, ждут концертная программа и розыгрыши призов. Волонтеры и музыканты будут работать на протяжении всего маршрута.

Ранее сообщалось, что полумарафон, прошедший в Москве, собрал 20 тыс. любителей бега. Подобные забеги проводятся по всей стране. По итогам всероссийской акции будет выбрана беговая столица России.