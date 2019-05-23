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В НАТО призвали Россию покинуть Крым

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НАТО не признает принадлежность Крыма России и требует от РФ покинуть полуостров. Об этом заявил глава военного комитета Североатлантического альянса Стюарт Пич, сообщил сайт организации.

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Пич отметил, что НАТО никогда не признает воссоединение Крыма с Россией, он назвал его незаконным и нелегитимным. Также чиновник призвал Москву прекратить якобы поддержку военных на востоке Украины.

Сенатор Республики Крым Сергей Цеков в ответ заявил, что призыв Североатлантического альянса вывести войска России из Крыма выглядит неадекватно. Воинские подразделения эффективно защищают полуостров, сказал он.

Призыв НАТО к России отдать Крым Украине свидетельствует о том, что Североатлантический альянс не в силах повлиять на Москву. Об этом заявил «Известиям» депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек.

В Совете Федерации также осудили слова Пича. Используя Украину, НАТО пытается продолжить свое движение на восток, чтобы приблизиться к границам России, сказала «Известиям» член комитета Совфеда по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своей «оккупированной» территорией.

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