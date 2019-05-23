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Барабанщицы из Ульяновска могут попасть в книгу Гиннеса

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Ансамбль барабанщиц из Ульяновска «Ульяна» может попасть в книгу рекордов Гиннеса. Он примет участие в выступлении самого массового в истории сводного оркестра барабанщиков, которое состоится в рамках Дня города в Петербурге.

Концерт пройдет на Невском проспекте 26 мая. В России еще не было такого шоу-парада исполнителей на ударных инструментах, который по масштабам сравнится с тем, что пройдет в Петербурге. В нем примут участие более 1 тыс. барабанщиков. Они одновременно сыграют специально написанную к празднику композицию.

Организаторы парада барабанщиков планируют установить мировой рекорд в категории «Самая массовая одновременная игра на ударных инструментах».

Как сказала 1ul.ru начальник управления культуры и организации досуга населения Елена Топоркова, ансамбль «Ульяна» – это гордость Ульяновска. Его выбрали в качестве почетного гостя для участия в петербургском параде. Для коллектива будет большой честью стать частью рекорда, отметила Топоркова.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в День города на Дворцовой площади даст бесплатный концерт оперная дива Анна Нетребко.

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