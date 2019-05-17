Китайский Цзинчэнь и российский Ульяновск стали городами-побратимами

У Ульяновска появился город-побратим — китайский Цзинчэнь. Соответствующее соглашение подписали глава Ульяновска Сергей Панчин и мэр муниципального народного правительства Цзинчэня Лю Фэн.

В документе говорится, что стороны согласны на основе равноправия и взаимной выгоды сотрудничать, способствовать дружественным контрактам и торгово-экономическим связям, обмениваться специалистами и взаимодействовать в области торговли, экономики, науки и техники, культуры, здравоохранения, образования и спорта.

Как отметил на церемонии подписания документа Лю Фэн, чьи слова приводит 1ul.ru, эти российский и китайский города очень похожи в плане развития, а предприятия Цзинчэня уже ведут успешный бизнес с российскими коллегами. Оба города готовы к развитию туризма, будут организованы студенческие и молодежные обмены.