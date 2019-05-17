Прямой эфир

Китайский Цзинчэнь и российский Ульяновск стали городами-побратимами

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

У Ульяновска появился город-побратим — китайский Цзинчэнь. Соответствующее соглашение подписали глава Ульяновска Сергей Панчин и мэр муниципального народного правительства Цзинчэня Лю Фэн.

В документе говорится, что стороны согласны на основе равноправия и взаимной выгоды сотрудничать, способствовать дружественным контрактам и торгово-экономическим связям, обмениваться специалистами и взаимодействовать в области торговли, экономики, науки и техники, культуры, здравоохранения, образования и спорта.

Как отметил на церемонии подписания документа Лю Фэн, чьи слова приводит 1ul.ru, эти российский и китайский города очень похожи в плане развития, а предприятия Цзинчэня уже ведут успешный бизнес с российскими коллегами. Оба города готовы к развитию туризма, будут организованы студенческие и молодежные обмены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центр женского здоровья откроется в Ульяновске в следующем году
Региональную систему безопасности внедрят в Ульяновской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017