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Театральная олимпиада пройдет в Магадане

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В июне Магадан станет одной из территорий, где пройдет юбилейная, 25-я, Театральная олимпиада, в рамках которой пройдут гастроли лучших зарубежных театров и национальных театров из регионов России.

По данным ИА MagadanMedia, 19 и 20 июня будет показана «Универсальная история» Давида Эспинозы — своеобразное театральное путешествие по этапам развития цивилизации El Local Espacio de Creaci?n (Барселона). Элементами игрового повествования здесь становятся предметы, кукольные и скульптурные фигурки, видеопроекция, хореография.

Как сообщалось ранее, мероприятия в рамках театральной олимпиады продолжатся до ноября 2019 года. Из Петербурга российские и зарубежные коллективы отправятся в регионы. Олимпиада затронет даже Хабаровск, Южно-Сахалинск. Это одно из ключевых событий Года театра в РФ.

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