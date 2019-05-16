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Петербург примет театральную олимпиаду

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В Санкт-Петербурге с 15 июня открывается театральная олимпиада. Она затронет сразу две страны — одновременно мероприятия в рамках этого события будут проходить и в японском городе Тояма.

На олимпиаду приедут более 50 коллективов из 21 страны мира. Открытие состоится в Александринском театре, масштабное карнавальное действо будет проходить на площади Островского. Труппы покажут спектакли под открытым небом, а вход на них будет свободным.

Мероприятия в рамках театральной олимпиады продолжатся до ноября 2019 года. Из Петербурга российские и зарубежные коллективы отправятся в регионы. Олимпиада затронет даже Хабаровск, Южно-Сахалинск и Магадан.

Как отмечает телеканал «78», в этом году театральной олимпиаде исполняется 25 лет. В Петербурге она пройдет в девятый раз и завершится во время Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Ранее на сайте ПМЭФа опубликовали программу Фестиваля культуры. Концерты, выставки, кинопоказы и благотворительные вечера традиционно проходят в дни проведения Петербургского международного экономического форума.

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