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Солисты Мариинского театра споют на Собиновском фестивале в Саратове

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Фото: Depositphotos
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В Саратовском академическом театре оперы и балета 21 мая стартует XXXII Собиновский музыкальный фестиваль. В этом году он посвящен теме «Герои истории на музыкальной сцене». 22 мая посетители услышат «Царскую невесту» в концертном исполнении, передает ИА «Взгляд-инфо».

Главные партии в опере Глинки «Жизнь за царя» исполнят солист Московского театра «Новая опера» Владимир Кудашев и солистка Мариинского театра Виолетта Лукьяненко. А еще в одной исторической опере — «Князь Игорь» Бородина — на сцену выйдут солисты Мариинки Александр Никитин и Екатерина Шиманович.

Также в программе одноактные балеты о героях Древней Греции «Минос»/«Эрос Redux» театра «Балет Москва», традиционный концерт народного артиста СССР Леонида Сметанникова и литературно-музыкальная композиция по трагедии Пушкина «Борис Годунов» с участием народного артиста России Евгения Князева. Заключительный концерт XXXII Собиновского фестиваля пройдет в субботу, 1 июня.

Напомним, в Санкт-Петербурге 15 июня открывается театральная олимпиада. Она затронет сразу две страны — одновременно мероприятия в рамках этого события будут проходить и в японском городе Тояма. На олимпиаду приедут более 50 коллективов из 21 страны мира. Открытие состоится в Александринском театре, масштабное карнавальное действо будет проходить на площади Островского. Труппы покажут спектакли под открытым небом, а вход на них будет свободным.

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