От Петербурга до самых до окраин: как пройдет Театральная олимпиада

Незадолго до открытия Международной театральной олимпиады — супермасштабного проекта, одного из ключевых в рамках Года театра в России, — организаторы обнародовали подробности программы. Олимпиада, которая в этом году отмечает 25-летие, продлится несколько месяцев и включит в свою орбиту 18 регионов России, более 20 стран и около 50 коллективов. Среди участников — культовые театральные режиссеры Роберт Уилсон, Кристиан Люпа, Тадаси Судзуки, Теодорос Терзопулос и Хайнер Геббельс.

У театрального форума будет несколько линий. Спектакли ведущих зарубежных режиссеров приедут в Россию, а петербургские спектакли отправятся в тур по нашим регионам, в том числе будут показаны на Олимпийской молодежной площадке, которая пройдет в международном детском центре «Артек» в Крыму. Одним из культурных эпицентров станет Дальний Восток, то есть охвачена будет буквально вся наша необъятная родина. И всё же главным городом олимпиады станет Петербург. Не только потому, что в Москве она когда-то уже проводилась (в 2001 году), но и по той причине, что Валерий Фокин давно живет и работает в Северной столице, а он единственный российский режиссер, входящий в состав Международного комитета олимпиады.

— Помимо афишного разнообразия, олимпиада предполагает длительность, — рассказал «Известиям» Валерий Фокин. — Мы планируем, что в Петербурге она будет продолжаться несколько месяцев. Наш город очень годится для подобных вещей — как вследствие своей истории, так и благодаря своей архитектуре, — он весь, как театральная декорация, особенно в белые ночи. Параллельно спектаклям будут идти мастер-классы, встречи, лекции.

В год своего четвертьвекового юбилея Театральная олимпиада впервые за все эти годы пройдет одновременно в двух странах — России и Японии. В Стране восходящего солнца все сконцентрируется тоже не в официальной столице, а в Тоге — деревне в горах, где живет и работает Тадаси Судзуки. Его театральный комплекс располагает несколькими залами, но все они камерные, таких крупных площадок, как Александринский театр или «Балтийский дом», в Тоге нет, что, конечно, ограничивает диапазон спектаклей, которые можно привезти в Японию.

В Петербурге олимпиада стартует 15 июня. Торжественное открытие пройдет на площади Островского, где находится Александринка. По словам Валерия Фокина, это будет трехчасовое карнавальное действо, задействующее балконы и фасады театра и вырывающееся на ближайшие улицы.

— Россия вновь принимает Театральную олимпиаду во многом благодаря усилиям Валерия Фокина, который уже петербуржец (режиссер родился в Москве. — «Известия»), — пояснила «Известиям» заместитель министра культуры Алла Манилова. — Этот город заслужил право стать столицей олимпиады, здесь идеально сошлось всё: архитектура, история, люди, близость к Европе.

Первым спектаклем в «олимпийской» афише значатся «Колокольчики и заклинания» французской театральной компании Виктории Тьере-Чаплин. Из спектаклей летнего этапа форума сильнейший интерес вызывает работа Роберта Уилсона, которая будет представлена в Петербурге 6 и 7 июля.

— Наконец, исполнится моя мечта и я приеду в этот город — впервые в жизни, — рассказал Роберт Уилсон. — Привезу спектакль по мотивам пьесы Софокла «Эдип». Для меня это абсолютно универсальный миф. Спектакль уже игрался на самых разных площадках, и каждое новое пространство преобразует его. Я мечтаю, чтобы мой «Эдип» когда-нибудь был сыгран в Эпидавре. В этой работе я задумываюсь о том, что можно видеть в темноте. Что происходит, когда мы моргаем, какие видения возникают у нас в те доли секунды, когда прикрываются наши глаза? Действие длится полтора часа и напоминает радиоспектакль в темноте, а еще меня вдохновило немое кино.

Какие-то сценические эксклюзивы будут показаны в регионах: 30 июня самый известный театральный режиссер Финляндии Кристиан Смедс представит в Чехов-центре Южно-Сахалинска свой спектакль «Просто киносъемка», дуэт венгерской актрисы Аннамарии Ланг и эстонского актера Юхана Ульфсака. «Просто киносъемка» задумана как признание в любви к киноискусству и актерам.

Следующий этап олимпиады начнется осенью. Отдельно стоит сказать о программе национальных институций, которую откроет Татарский государственный академический театр имени Камала на сцене Александринки в октябре. По словам Валерия Фокина, мы активно интересуемся национальным искусством, экзотикой дальних стран, не имея представления о том, как необычен и силен бывает наш национальный театр, разбросанный по всей России. Что и призвана исправить эта программа, благодаря которой Петербург увидит несколько самобытных отечественных коллективов, как, например, театры из Бурятии и Якутии.