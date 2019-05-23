В Совфеде осудили НАТО за призывы к России уйти из Крыма

Используя Украину, НАТО пытается продолжить свое движение на Восток, чтобы приблизиться к границам России, заявила «Известиям» член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди.

Так она прокомментировала призыв главы военного комитета Североатлантического альянса Стюарта Пича к России «уйти из Крыма» и прекратить поддержку ополченцев в Донбассе. Также представитель НАТО призвал Москву освободить украинских моряков, которых задержали в ноябре прошлого года после инцидента в Керченском проливе.

По мнению Ковитиди, Североатлантической альянс не имеет права на какие-либо политические заявления, пока не закончится международное расследование военной операции НАТО в Югославии 1999 года.

«Попытки НАТО любой ценой максимально приблизиться к границам России были реализованы НАТО в 1999 году в ходе военной агрессии в Югославии», — подчеркнула собеседник издания.

По ее словам, представители блока, виновные в военных преступлениях, в том числе гибели мирных жителей, совершенных представителями альянса в ходе нападения, должны быть наказаны.

Крым вернулся в состав РФ в 2014 году после того, как 96,77% жителей региона на референдуме проголосовали за присоединение к России. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает Крым своей «оккупированной» территорией.

Бомбардировки Союзной Республики Югославии силами НАТО начались 24 марта и закончились 10 июня 1999 года. Операция носила название «Союзная сила», а ее необходимость объяснялась присутствием югославских войск на территории автономного края Косово и Метохии, а также проведением там этнических чисток. В результате атакам с воздуха подверглись стратегически важные военные и гражданские объекты.

По оценкам югославской стороны, за время бомбардировок общее число погибших гражданских лиц превысило 2,5 тыс. человек.