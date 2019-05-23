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Роспотребнадзор сообщил о росте доли овощей с нитратами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Специалисты Роспотребнадзора выявили рост доли овощей с нитратами в России в 2018 году. Увеличение подобной продукции произошло в два раза по сравнению с 2017 годом, сообщила пресс-служба ведомства.

«По результатам ежегодного мониторинга качества и безопасности пищевой продукции в 2017 году количество неудовлетворительных проб плодоовощной продукции по содержанию нитратов составило 2,2%, в 2018 году — 4%», — приводит в четверг, 23 мая, «РИА Новости» сообщение ведомства.

Отмечена тенденция к увеличению неудовлетворительных проб, отметили в ведомстве, добавляет телеканал «360».

В 2018 году Роспотребнадзор исследовал около 2 млн проб пищевых продуктов. Специалисты наблюдают ежегодное увеличение объемов изымаемой импортной продукции из-за несоответствия требованиям. В 2018 году этот показатель составил свыше 30%.

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