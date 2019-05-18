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Одного из крупнейших производителей уличили в выпуске каши с ГМО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Компания Nestle была уличена в производстве каши с незарегистрированными на территории России генетически модифицированными компонентами. Информацию об этом распространил Роспотребнадзор в пятницу, 17 мая.

Отмечается, что в овсяной каше «Ассорти для гурманов» Nestle «Быстров» была выявлена генетически модифицированная папайя.

«ГМ-папайя (трансформационное событие Х17-2) в Российской Федерации, в государствах–членах Евразийского экономического союза, а также в странах ЕС не зарегистрирована», — сообщает ведомство.

Каша будет изъята из оборота.

22 января сообщалось, что пища, созданная с использованием генетически модифицированных организмов, не вреднее обычной. Ученые отметили отсутствие исследований на живых существах, которые бы подтвердили возможность проникновения в организм чужеродных ДНК.

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