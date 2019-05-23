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Более 23 млн рублей выделят на организацию яслей в омских детсадах

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Власти Омской области выделят субсидии муниципалитетам в размере 165 млн рублей. Это будет сделано в рамках государственной программы «Развитие системы образования Омской области».

Как уточняет ИА «Город55», 23,4 млн рублей направят на ремонт детсадов и их техническое оснащение для создания дополнительных ясельных групп в рамках нацпроекта «Демография». Также 135 млн рублей поступят на ремонт в омских школах и установку в них систем и оборудования пожарной и общей безопасности.

Кроме того, муниципалитетам перечислят 6,9 млн рублей на получение педагогами 58 центров образования технологических и гуманитарных навыков.

Ранее сообщалось, что в Омске могут установить памятник сразу нескольким основателям города.

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