Более 23 млн рублей выделят на организацию яслей в омских детсадах

Власти Омской области выделят субсидии муниципалитетам в размере 165 млн рублей. Это будет сделано в рамках государственной программы «Развитие системы образования Омской области».

Как уточняет ИА «Город55», 23,4 млн рублей направят на ремонт детсадов и их техническое оснащение для создания дополнительных ясельных групп в рамках нацпроекта «Демография». Также 135 млн рублей поступят на ремонт в омских школах и установку в них систем и оборудования пожарной и общей безопасности.

Кроме того, муниципалитетам перечислят 6,9 млн рублей на получение педагогами 58 центров образования технологических и гуманитарных навыков.

Ранее сообщалось, что в Омске могут установить памятник сразу нескольким основателям города.