Памятник сразу нескольким основателям хотят установить в Омске

В Омске предложили установить памятник основателям города. Такой запрос направил в департамент культуры член географического общества и сторонник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Викулов.

Ранее в городе выступили с предложением убрать шар «Держава» и установить на его месте конный памятник основателю города Ивану Бухгольцу. Однако Викулов отметил, что в таком случае нужно ставить памятник не одному человеку, а сразу всем основателям Омска, пишет ИА «Город55».

В ответ в департаменте культуры Викулову предложили организовать обсуждение с привлечением прессы и интернет-сообщества. Сколько именно оно продлится, пока неизвестно.

Отмечается, что в январе этого года на предложение убрать шар «Держава» более половины респондентов высказались против.