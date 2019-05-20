Прямой эфир

Памятник сразу нескольким основателям хотят установить в Омске

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Омске предложили установить памятник основателям города. Такой запрос направил в департамент культуры член географического общества и сторонник Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Степан Викулов.

Ранее в городе выступили с предложением убрать шар «Держава» и установить на его месте конный памятник основателю города Ивану Бухгольцу. Однако Викулов отметил, что в таком случае нужно ставить памятник не одному человеку, а сразу всем основателям Омска, пишет ИА «Город55».

В ответ в департаменте культуры Викулову предложили организовать обсуждение с привлечением прессы и интернет-сообщества. Сколько именно оно продлится, пока неизвестно.

Отмечается, что в январе этого года на предложение убрать шар «Держава» более половины респондентов высказались против.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Дома в Омске к саммиту РФ – Казахстан отремонтируют за 1 млрд рублей
Экологический экран в Омске сломался после двух недель работы

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017