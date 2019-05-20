Под Омском мать школьника привязала сына к столбу за прогулы

В Омской области возбудили уголовное дело в отношении женщины, привязавшей своего 10-летнего сына к столбу из-за прогула уроков в школе. Об этом 20 мая сообщается на сайте регионального управления МВД РФ.

Инцидент произошел в Любинском районе области. О произошедшем в полицию сообщила жительница районного центра. По ее словам, к ее сыну пришел 10-летний друг и рассказал, что убежал из дома, пишет «Ридус».

К заявительнице выехал инспектор по делам несовершеннолетних. В ходе опроса школьника он установил, что 15 мая мальчик ушел из дома, а вечером рассказал матери, что прогулял в этот день уроки.

В ответ на это 39-летняя женщина ударила сына ремнем, а потом привязала его к столбу в неотапливаемом сарае, затолкала носки в рот и завязала марлевой повязкой. После этого она выключила свет и покинула сарай, закрыв его на замок. Также выяснилось, что во всем этом женщине помогала ее 19-летняя дочь, сообщает телеканал «360».

Известно, что мальчик был босиком, одет только в спортивные штаны и футболку. Ребенок сумел освободиться и вылезти в окно. В региональном МВД рассказали, что на теле несовершеннолетнего имеются телесные повреждения в виде кровоподтеков, которые могли возникнуть от ударного воздействия тупых предметов, вреда здоровью они не причинили.

Пока ребенок отсутствовал дома, его родные в полицию не обращались. В настоящее время ученика четвертого класса поместили в социально-реабилитационный центр. В школе ребенка характеризуют положительно, жалоб на его поведение не поступало. На учете семья также не состояла, пишет сайт kp.ru.

В отношении матери мальчика возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. Следователи проводят проверку по признакам преступлений «Истязание» и «Незаконное лишение свободы», пишет сайт aif.ru. Наказание по этим статьям предусматривается до семи лет лишения свободы.

5 мая сообщалось, что мать в Ростове-на-Дону забыла в такси двухлетнего ребенка. Полиции удалось установить, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.