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Компанию Avon купит владелец The Body Shop

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Фото: Global Look Press/Bruno Rocha
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Американский производитель косметики Avon будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos SA, которая владеет брендом The Body Shop.

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Как пишет газета The Wall Street Journal, советы директоров обеих компаний одобрили сделку после нескольких месяцев переговоров.

Сделка оценивается в $2 млрд. Отмечается, что в результате бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.

В январе американский филиал Avon извинился перед женщинами после рекламы о целлюлите. На рекламных плакатах была изображена смеющаяся девушка, под которой красовалась надпись: «Ямочки милые на лице, а не на бедрах».

В ноябре 2018 года стало известно, что международные группы прямых инвестиций, в том числе американская компания Advent International, заинтересовались покупкой французской L’Occitane, специализирующейся на производстве натуральной косметики.

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