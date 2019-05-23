Компанию Avon купит владелец The Body Shop

Американский производитель косметики Avon будет продан бразильской компании Natura Cosmeticos SA, которая владеет брендом The Body Shop.

Как пишет газета The Wall Street Journal, советы директоров обеих компаний одобрили сделку после нескольких месяцев переговоров.

Сделка оценивается в $2 млрд. Отмечается, что в результате бразильская компания получит 76% акций, а остальная часть останется у акционеров Avon.

В январе американский филиал Avon извинился перед женщинами после рекламы о целлюлите. На рекламных плакатах была изображена смеющаяся девушка, под которой красовалась надпись: «Ямочки милые на лице, а не на бедрах».

В ноябре 2018 года стало известно, что международные группы прямых инвестиций, в том числе американская компания Advent International, заинтересовались покупкой французской L’Occitane, специализирующейся на производстве натуральной косметики.