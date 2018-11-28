Группы прямых инвестиций проявили интерес к покупке L’Occitane

Международные группы прямых инвестиций, в том числе американская компания Advent International, заинтересовались покупкой французской L’Occitane, специализирующейся на производстве натуральной косметики. Об этом сообщила 28 ноября Financial Times, на данный момент рыночная стоимость фирмы оценивается в $2,7 млрд.

Как отмечает газета, это произошло спустя восемь лет после листинга, сделанного французским производителем на Гонконгской бирже.

Интерес компании Advent International подтвердили два источника, осведомленных о планах базирующихся в Лондоне и Бостоне фондов прямых инвестиций. Вместе с тем издание предполагает, что покупкой L’Occitane могут заинтересоваться и другие игроки.

25 ноября стало известно, что рейтинг фирм с самой высокой рыночной капитализацией возглавил американский производитель ПО Microsoft, обогнав своего конкурента Apple.