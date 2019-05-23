Экопарковка появится у озера Кирпичка в Омске

В Омске у озера Кирпичка построят экопарковку. Общественная территория в Кировском округе города появится к 1 сентября 2019 года. Торги на благоустройство проводит управление дорожного хозяйства.

В рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды» в этом районе планируется высадить 20 шаровидных ив, по 14 дубов и лип, 300 кустов кизильника, 200 – спиреи и 16 туй. Здесь же проложат пешеходные дорожки, установят уличные светильники на солнечных батареях, скамейки и урны.

Появится и площадка для автомобилей, засеянная травой и укрепленная газонной решеткой. В общей сложности на проект выделено около 9,8 млн рублей.

Как напоминает ИА «Омскрегион», за благоустройство территории в 2018 году проголосовали 26,5 тыс. жителей. Всего же в Омске в рамках нацпроекта благоустроят 13 общественных территорий. Из бюджетов разных уровней для этого выделят 340 млн рублей. Это в два раза больше, чем год назад.

Ранее мэр Омска Оксана Фадина заявила о необходимости благоустроить парк «Зеленый остров». По ее словам, необычный ландшафт парка портят горы мусора.