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Владелец косаток и белух из бухты Средняя не намерен их добровольно выпускать

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Фото: primorsky.ru
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Владелец белух и косаток, которые содержатся в бухте Средняя в Приморском крае, не планирует выпускать их на волю добровольно. Такое заявление сделал в четверг, 23 мая, Алексей Решетов, руководитель компании «Афалина», которой принадлежат животные.

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«Любой вопрос о выпуске может ставиться только после лишения меня права собственности — о каком выпуске идет речь? Животные — моя собственность», — отметил Решетов.

По его словам, он не принимал и не собирается принимать решения о выпуске, передает ТАСС.

13 мая губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что животных могут выпустить в дикую природу в начале лета.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные самостоятельно уплыть не могли, так как они еще маленькие и беззубые.

В настоящий момент животные находятся в маленьких вольерах в бухте Средняя. Ранее в феврале эксперты выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность.

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