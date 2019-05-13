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Власти Приморья назвали сроки выпуска косаток из «китовой тюрьмы»

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Фото: primorsky.ru/Администрация Приморского края/Игорь Новиков
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Косаток и белух, которые находятся в центре адаптации в приморской бухте Средней, могут выпустить в дикую природу в начале лета. Как заявил губернатор края Олег Кожемяко в понедельник, 13 мая, администрация Приморья «окажет необходимое содействие».

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«Сейчас мы ждем финального решения ученых, ветеринаров и сотрудников спецучреждений, имеющих практический опыт работы с морскими животными, когда и каким способом выпускать мормлеков из вольеров. Мы поможем реализовать индивидуальные планы реабилитации и выпуск каждого животного», — подчеркнул губернатор.

В 2018 году злоумышленники выловили в Охотском море 12 косаток и 90 белух. Оказалось, что 11 косаток являются детенышами и внесены в Красную книгу Камчатского края, а все белухи не достигли возраста половой зрелости.

В ноябре приморский суд наложил арест на морских животных, а через месяц снял его. В организации «Экологическая вахта Сахалина» заявили о пропаже трех белух, отметив, что животные не могли уплыть самостоятельно, так как еще маленькие.

В феврале эксперты Центра адаптации морских млекопитающих бухты Средняя выступили против выпуска животных в дикую природу, заявив, что на воле им угрожает опасность. В апреле команда исследователя Жан-Мишеля Кусто оценила состояние здоровья млекопитающих.

Предварительный анализ показал, что все обитатели «китовой тюрьмы» могут быть реабилитированы и выпущены. При этом отмечалось, что у некоторых животных наблюдаются проблемы с кожей, а также язвы во рту. Для них требуется организовать индивидуальное обследование и лечение.

Содержание косаток и белух в бухте Средней Приморского края вызвало протест со стороны голливудских актеров. Актриса и член консультативного совета Международного фонда защиты животных Памела Андерсон написала письмо Владимиру Путину, в котором попросила российские власти помочь косаткам, которых содержат в так называемой китовой тюрьме.

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