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В США выпустили монету с союзниками во Второй мировой войне без СССР

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Фото: bradfordexchange.com
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Американская компания Bradford Exchange, которая занимается изготовлением сувенирной продукции, выпустила к годовщине окончания Второй мировой войны юбилейную монету со странами-союзниками. В их число не вошел Советский Союз.

На лицевой стороне монеты изображены флаги трех стран — США, Великобритании и Франции, на обратной стороне представлены «подлинные и драматические изображения» войны, а также даты ключевых побед союзников антигитлеровской коалиции, говорится в описании сувенира, передает «РИА Новости» в четверг, 23 мая.

Скриншот c сайта Bradfordexchange.com

В Bradford Exchange, как отмечается, отказались комментировать ситуацию, уточнив, что кроме информации о товарах, указанной на сайте компании, им добавить больше нечего. Монеты уже выставлены на продажу.

В мае прошлого года военно-исторические музеи восьми государств заключили соглашение о создании Международного комитета истории Второй мировой войны. Главная цель комитета — «донесение достоверной информации о войне до граждан всего мира».

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