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Музеи восьми стран договорились противостоять лжи о Второй мировой

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Фото: РИА Новости/Владимир Песня
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Военно-исторические музеи восьми государств заключили соглашение о создании Международного комитета истории Второй мировой войны. С российской стороны документ подписал директор Музея Победы Александр Школьник.

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«Мы хотим объединить мировую общественность для противодействия героизации нацизма и попыткам фальсификации истории», — пояснил он.

По его словам, главная цель комитета — «донесение достоверной информации о Второй мировой войне до граждан всего мира и прежде всего молодежи».

«Чтобы человечество больше никогда не столкнулось с ужасами и жертвами нацизма, оно должно знать правду об этой войне и о том, кем и какой ценой была добыта Победа», — приводит слова директора сайт музея.

Соглашение подписали музеи Канады, США, Бразилии, Венгрии, Словакии, Словении и Люксембурга. Инициаторы создания комитета рассчитывают, что к его работе присоединятся музейные комплексы других государств, в том числе стран — участниц антигитлеровской коалиции.

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