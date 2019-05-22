Останки людей будут использовать в качестве удобрений в США

Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

Как сообщает Би-би-си, губернатор штата Джей Инсли подписал соответствующий законопроект во вторник, 21 мая. Согласно документу, компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации.

Предполагается, что тело умершего помещают в стальной контейнер, набитый травой, опилками и соломой. В течение 30 дней оно разлагается естественным образом, затем родственники могут использовать его в садоводстве.

Этот способ признан безвредным для окружающей среды, пишет «Газета.ру». Помимо США он также легализован в Швеции. «Зеленые» в бельгийском городе Монс также предложили удобрять прахом городские парки.

В 2018 году на выставке похоронной индустрии в Амстердаме представили первое в мире устройство для добровольного ухода из жизни. Капсулу Sarco выпустили дизайнер Александр Баннинк и активист Филип Ничке, поддерживающий легализацию эвтаназии. Создатели пояснили, что все манипуляции в капсуле проходят безболезненно.