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Останки людей будут использовать в качестве удобрений в США

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Фото: РИА Новости/Антон Денисов
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Власти американского штата Вашингтон разрешили использовать тела умерших людей в качестве удобрения.

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Как сообщает Би-би-си, губернатор штата Джей Инсли подписал соответствующий законопроект во вторник, 21 мая. Согласно документу, компостирование рассматривается как альтернатива стандартному захоронению или кремации.

Предполагается, что тело умершего помещают в стальной контейнер, набитый травой, опилками и соломой. В течение 30 дней оно разлагается естественным образом, затем родственники могут использовать его в садоводстве.

Этот способ признан безвредным для окружающей среды, пишет «Газета.ру». Помимо США он также легализован в Швеции. «Зеленые» в бельгийском городе Монс также предложили удобрять прахом городские парки.

В 2018 году на выставке похоронной индустрии в Амстердаме представили первое в мире устройство для добровольного ухода из жизни. Капсулу Sarco выпустили дизайнер Александр Баннинк и активист Филип Ничке, поддерживающий легализацию эвтаназии. Создатели пояснили, что все манипуляции в капсуле проходят безболезненно.

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