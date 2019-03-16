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Прах звезды сериала «Беверли-Хиллз» развеяли над фермой

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Фото: REUTERS/David McNew
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Тело звезды сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люка Перри кремировали, а прах развеяли над его фермой в штате Теннесси.

Перри приобрел ферму в городе Ванлир в 1995 году. Он прожил там более 20 лет, передает телеканал «360». Отмечается, что через несколько недель состоится частная прощальная церемония для членов семьи и друзей.

Перри скончался 4 марта в возрасте 52 лет в результате перенесенного инсульта. Актер прославился благодаря роли Дилана Маккея в молодежном сериале 90-х «Беверли-Хиллз, 90210».

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