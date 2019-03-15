Исполнитель роли Хагрида оказался в инвалидном кресле

Шотландский актер Робби Колтрейн, сыгравший Рубеуса Хагрида в фильмах о юном волшебнике Гарри Поттере, оказался прикован к инвалидному креслу. Об этом 13 марта писал таблоид The Sun.

По данным издания, 69-летний артист страдает от сильных болей в ногах, вызванных остеоартритом. Из-за этого Колтрейн не может передвигаться без посторонней помощи. О своем диагнозе артист узнал в 2016 году. Медики рекомендовали ему сбросить 40 кг перед хирургическим вмешательством, иначе Колтрейн навсегда останется инвалидом. В настоящее время артист весит 130 кг.

«Долгое время Робби терпел сильнейшую боль. Сейчас он не может справиться сам, это его, конечно, жутко раздражает, но он надеется после лечения встать на ноги», — приводит телеканал «360» слова одного из друзей актера.

Отмечается, что на ближайшее время у Колтрейна запланирована операция на коленях, которую проведут в США.

Робби Колтрейн — псевдоним актера, продюсера и сценариста Энтони Роберта Макмиллана. Широкую известность ему принесла роль Хагрида в «Гарри Поттере», а также работа над фильмом «Монахини в бегах» и сериалом «Метод Крекера», сообщает телеканал «Звезда».

7 февраля сообщалось, что исполнитель роли Гарри Поттера Дэниел Рэдклифф рассказал о «зубной тайне» своего персонажа.