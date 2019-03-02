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Американская студентка создала распределяющую шляпу из «Гарри Поттера»

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Фото: JUDITH SIRERA I PULIDO
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Студентка Массачусетского технологического института Наталья Космина (MIT) создала головной убор на подобие распределяющей шляпы из фильмов о волшебнике Гарри Поттере.

Как пишет Boston Globe, устройство студентки умеет читать мысли — в модель встроены 14 электродов, которые фиксируют активность мозга. На основе полученных данных шляпа, как и ее прототип, определяет своего носителя на один из факультетов Хогвартса.

Прежде чем надеть головной убор, человеку будут показывать различные изображения, после чего устройство мужским голосом задаст серию бинарных вопросов о показанных объектах. На основе активности мозга устройство понимает, о чем думает человек, и выносит свой вердикт.

При этом испытуемому не придется говорить ни слова — только сосредоточиться на одном из двух предложенных шляпой предметов.

По словам Косминой, задача устройства — помочь студентам повысить самооценку и успеваемость. Несмотря на то, что шляпа еще находится на стадии разработки, ее представят на выставке MIT Computing Expo.

В начале февраля исполнитель роли юного волшебника, актер Дэниел Рэдклифф рассказал, что на съемках первого фильма все дети-актеры носили фальшивые зубы, так как съемочной команде не понравилось состояние зубов некоторых ребят.

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