Бывшая жена Джонни Деппа отказалась молчать после иска о клевете

Бывшая жена актера Джонни Деппа актриса Эмбер Хёрд заявила, что поданный против нее иск экс-супруга о клевете не заставит ее отказаться от обвинений в домашнем насилии. По словам ее представителя Эрика Джорджа, действия Деппа свидетельствуют о том, что он «не может признать правду».

«Это легкомысленное действие — очередная попытка Джонни Деппа заставить Эмбер Хёрд замолчать. Она не будет молчать», — цитирует Джорджа Daily Mail.

Ранее в марте стало известно, что Депп подал на экс-супругу иск в суд. Он назвал ее обвинения в домашнем насилии клеветой и потребовал $50 млн компенсации. По словам актера, Хёрд — не жертва, а преступница.

В мае 2016 года Хёрд под присягой сообщила, что Депп якобы швырнул в нее сотовым телефоном и ударил по щеке. Позднее актер представил в суде доказательства своей невиновности. По словам свидетелей, они в указанный день были в гостях у пары и не заметили на лице и шее Хёрд никаких синяков или следов. Один из них уточнил, что синяки у актрисы появились только через шесть дней.

Депп и Хёрд познакомились в 2011 году на съемках «Ромового дневника». В 2013 году состоялась помолвка, через два года они поженились. В январе 2017 года, после восьми месяцев судебных тяжб, пара развелась. Согласно достигнутому соглашению, Депп выплатит Хёрд $7 млн, которые, по словам актрисы, она намерена пожертвовать в благотворительный фонд.