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Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

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Площадь Славы в Самаре стала площадью позора ритуальщиков. У здания правительства выставили гроб, в котором находился реальный покойник. Якобы убитая горем вдова не могла похоронить мужа из-за баснословных сумм. 

Бывшая жена — из Тольятти, покойный — из Сызрани, но хоронить решили в Самаре. И вроде нашла женщина, где подешевле, но конкуренты-могильщики не пускают. 

«Помогать» взялся Алексей Воробьев — похоронный агент, фигурант уголовного дела о 58 незаконных захоронениях в 2017 году. Экс-супруга отказалась сама организовать процесс погребения, написав доверенность. 

Администрация Самары: на кладбище не пускали, потому что приехали поздно. 

Хайп вокруг ситуации поднял депутат Азат Туймасов. Самовыдвиженец в соцсетях регулярно публикует посты о войнах могильщиков. Азат Туймасов и сам несколько лет занимается ритуальным бизнесом. Провокация? Передел рынка? Произошедшим заинтересовалась полиция. Единственное, что пока известно: мужчину все-таки похоронили.

Черные ритуальщики орудуют в разных регионах страны. Пятерых директоров городских кладбищ сегодня задержали в Ижевске. Предположительно подозреваемые продавали «элитные» места и навязывали услуги своих агентств. 

 

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