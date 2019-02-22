Жительница Самары привезла гроб с телом мужа к зданию правительства

Площадь Славы в Самаре стала площадью позора ритуальщиков. У здания правительства выставили гроб, в котором находился реальный покойник. Якобы убитая горем вдова не могла похоронить мужа из-за баснословных сумм.

Бывшая жена — из Тольятти, покойный — из Сызрани, но хоронить решили в Самаре. И вроде нашла женщина, где подешевле, но конкуренты-могильщики не пускают.

«Помогать» взялся Алексей Воробьев — похоронный агент, фигурант уголовного дела о 58 незаконных захоронениях в 2017 году. Экс-супруга отказалась сама организовать процесс погребения, написав доверенность.

Администрация Самары: на кладбище не пускали, потому что приехали поздно.

Хайп вокруг ситуации поднял депутат Азат Туймасов. Самовыдвиженец в соцсетях регулярно публикует посты о войнах могильщиков. Азат Туймасов и сам несколько лет занимается ритуальным бизнесом. Провокация? Передел рынка? Произошедшим заинтересовалась полиция. Единственное, что пока известно: мужчину все-таки похоронили.

Черные ритуальщики орудуют в разных регионах страны. Пятерых директоров городских кладбищ сегодня задержали в Ижевске. Предположительно подозреваемые продавали «элитные» места и навязывали услуги своих агентств.