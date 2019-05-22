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МВД могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Оперативников могут избавить от работы по возбуждению уголовных дел, а право принятия процессуальных решений по преступлениям передать следователям. Такую рекомендацию для учета в оперативно-служебной деятельности первый замначальника ГУУР МВД РФ генерал-майор полиции Александр Фролов направил руководителям всех региональных отделений УУР и ГУ (У) МВД, сообщает газета «Известия» со ссылкой на оказавшийся в распоряжении журналистов документ.

Актуальность таких изменений объясняется тем, что 85% оперативников ежедневно тратят до 70% рабочего времени на доследственную проверку, что мешает их основной работе — раскрытию преступлений. Кроме того, такая практика нарушает принцип законности при принятии процессуальных решений и снижает доверие граждан к работе полиции.

«Сложившаяся негативная практика противоречит правилу регулирования уголовно-процессуальных отношений, закрепленному в ст. 41 УПК РФ, которое запрещает производство дознания лицам, проводившим оперативно-разыскные мероприятия по раскрытию преступлений», — сообщил Александр Фролов.

Он подчеркнул, что с этим соглашаются и в Генпрокуратуре, где также считают, что для полицейских «процессуальная деятельность не является основной по должности».

Подробнее читайте в эксклюзивном номере «Известий» от 23 мая 2019 года.

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