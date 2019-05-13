В МВД опровергли захват заложников в казанской школе

Информация о захвате заложников в одной из школ в Казани не соответствует действительности, говорится в сообщении МВД Татарстана, опубликованном на сайте ведомства в понедельник, 13 мая.

Ранее в этот же день РЕН ТВ сообщил, что вооруженный пневматическим пистолетом ученик пришел в школу, где хотел взять в заложники одноклассников. По информации телеканала, подростка задержали и доставили в полицию.

По версии правоохранителей, в 10:54 мск на телефон 112 поступил звонок от родителей десятиклассницы одной из казанских гимназий. Женщина сообщила, что одноклассник ее дочери с пистолетом и ножом удерживает учеников в кабинете.

На место инцидента выехали оперативники, экипажи ППС, начальник полиции МВД по республике и один из его замов. Менее чем через час подростка 2001 года рождения задержали. Пострадавших нет.

Выяснилось, что старшеклассник зашел в кабинет русского языка в начале урока, сел за стол учителя и достал пневматический пистолет и кухонный нож. Никаких требований подросток не выдвигал. Сейчас с ним работают специалисты МВД.