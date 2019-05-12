Сын Плющенко и Рудковской не пойдет в школу

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр не будет ходить в школу.

Знания ребенок будет получать во время домашнего обучения с репетиторами, чтобы не отвлекаться от тренировок, пояснила Рудковская.

В Instagram продюсер также выложила расписание шестилетнего сына. Гном Гномыч, как любит называть его Рудковская, тренируется с 9 утра, далее следует разминка, выход на лед и танцы. В 12 у него обед и сон, а спустя полтора часа вновь тренировка, отмечает «Газета.ру».

В апреле вокруг сына Плющенко и Рудковской разгорелся скандал. Ему запретили выступать со своей ледовой программой за рубежом из-за того, что он катается под хиты Майкла Джексона. После выхода фильма «Покидая Неверленд» музыканта обвинили в педофилии.