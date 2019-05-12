Прямой эфир

Волочкова упала во время приседаний со звездами

0
Фото: youtube.com/ntvru
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время танцевальной тренировки в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Звездные гости вместе с участниками передачи выполняли упражнения под присмотром тренера, который работал с певицей Анитой Цой и радиоведущей Маргаритой Митрофановой. В какой-то момент во время приседаний с подскоками балерина рухнула, однако это ее ничуть не смутило. На помощь танцовщице подоспело несколько человек.

Затем ее попросили показать «планку». Она залезла тренеру на спину и попыталась сделать шпагат. Как рассказала Волочкова, научиться делать шпагат ей удалось с большим трудом. По словам артистки, когда она пришла в балетное училище, то не могла поднять ногу даже на 90 градусов.

«Поэтому сегодня эта растяжка — плоды моего труда: ежедневного, многочасового, многолетнего. Я очень ей горжусь» ,— сказала танцовщица.

Ранее в апреле Волочкова призналась, что вышедшая в 2010 году ее первая автобиография содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Полина Гагарина поразила своих поклонников идеальным шпагатом
Волочкова назвала своих критиков «ущербными духом»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017