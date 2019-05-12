Волочкова упала во время приседаний со звездами

Российская балерина Анастасия Волочкова упала во время танцевальной тренировки в программе «Звезды сошлись» на телеканале НТВ.

Звездные гости вместе с участниками передачи выполняли упражнения под присмотром тренера, который работал с певицей Анитой Цой и радиоведущей Маргаритой Митрофановой. В какой-то момент во время приседаний с подскоками балерина рухнула, однако это ее ничуть не смутило. На помощь танцовщице подоспело несколько человек.

Затем ее попросили показать «планку». Она залезла тренеру на спину и попыталась сделать шпагат. Как рассказала Волочкова, научиться делать шпагат ей удалось с большим трудом. По словам артистки, когда она пришла в балетное училище, то не могла поднять ногу даже на 90 градусов.

«Поэтому сегодня эта растяжка — плоды моего труда: ежедневного, многочасового, многолетнего. Я очень ей горжусь» ,— сказала танцовщица.

Ранее в апреле Волочкова призналась, что вышедшая в 2010 году ее первая автобиография содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой.