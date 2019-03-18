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Волочкова рассказала о вранье в автобиографии

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что ее первая автобиография, вышедшая в 2010 году, содержала в себе много неправды, однако сейчас она работает над новой «откровенной» книгой. Об этом она написала в Instagram.

«Я вынуждена была многое приукрасить и завуалировать по определенным обстоятельствам... А моя новая книга «Плата за успех» будет очень откровенным и сенсационным изданием», — отметила она.

По словам балерины, в настоящее время работа почти закончена. Она добавила, что процесс создания автобиографии тяжелый и напряженный. «Это произведение, где мною написано и выверено каждое слово», — заключила она.

В ноябре 2018 года Волочкова заявила, что пишет серьезную книгу, вместо того, чтобы «лежать на диване и наслаждаться роскошью жизни». Ее первая автобиография «История русской балерины» вышла в 2010 году.

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