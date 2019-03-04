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Волочковой отказали в возбуждении дела против ее бывшего водителя

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Фото: ТАСС/Максим Григорьев
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Полиция отказала балерине Анастасии Волочковой в возбуждении уголовного дела о клевете со стороны ее бывшего водителя Александра Скиртача. Об этом в понедельник, 4 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, в начале февраля Волочкова написала заявление в полицию о клевете со стороны Скиртача в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале.

«После проверки 1 марта ей было отказано в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления», — сказал источник.

В начале февраля сообщалось, что Волочкова хочет отсудить у своего бывшего водителя и личного помощника Александра Скиртача 18 млн рублей. По словам балерины, в январе они приняли участие в записи программы «Пусть говорят», и пока она отвечала на вопросы в студии, Скиртач комментировал ее слова, стоя за кулисами. Среди прочего экс-водитель обвинил артистку в ведении разгульного образа жизни и алкоголизме. Волочкова утверждает, что спустя несколько дней после съемок она лишилась контракта на 18 млн, который ей предложила французская компания.

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